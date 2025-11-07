Parma Milan, Allegri ha sciolto le riserve: ballottaggio vinto a centrocampo, in difesa gioca lui. Ultime

Parma Milan, Allegri sceglie ancora Ricci a centrocampo con Loftus-Cheek in panchina. De Winter in vantaggio su Tomori in difesa

Si avvicina il fischio d’inizio della trasferta di Parma e le ultime indiscrezioni sulla formazione del Milan, fornite da Luca Bianchin, suggeriscono alcune decisioni chiave da parte di Massimiliano Allegri, orientate a gestire al meglio le energie in vista della sosta.

Parma Milan, attacco blindato con la nuova coppia

In attacco, non sembrano esserci dubbi: la coppia formata da Rafael Leao e Christopher Nkunku è attesa come titolare. La Gazzetta dello Sport ha già sottolineato l’importanza del Leao trascinatore, e Allegri punta sulla continuità per cementare l’intesa tra il portoghese e l’ex Lipsia. La loro presenza è cruciale per cercare di chiudere la partita in fretta e conquistare i tre punti.

Centrocampo: Ricci favorito

La sorpresa maggiore riguarda il centrocampo. Nonostante le voci che davano Loftus-Cheek favorito per contrastare la fisicità del Parma, Bianchin indica Ricci favorito in mezzo, con l’inglese destinato alla panchina.

Allegri sembra voler premiare lo stato di forma e la versatilità di Samuele Ricci, che nelle ultime gare ha dimostrato grande intelligenza tattica e quantità in campo. Lasciare l’inglese in panchina permette ad Allegri di gestirne il rientro graduale in vista del derby, utilizzandolo come potenziale arma a partita in corso.

Difesa: più spazio a De Winter

Un’altra scelta di turnover riguarda la difesa. In un’ottica di gestione delle forze e di valorizzazione dei nuovi arrivati, Bianchin anticipa che ci sarà «più De Winter di Tomori». L’inserimento del belga, ingaggiato dal Genoa, offre riposo a Fikayo Tomori, il cui rinnovo di contratto è in fase avanzata, ma che ha bisogno di rifiatare in vista del prossimo tour de force.