Precedenti Lazio-Milan: partita 158, ecco il bilancio tra le due squadre

Precedenti Lazio Milan: partita 158, ecco il bilancio tra biancocelesti e rossoneri

158º confronto in Serie A tra Lazio e Milan: avanti nel bilancio i rossoneri grazie a 68 vittorie e 30 sconfitte, completano il quadro 59 pareggi.

La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A (59); tuttavia il pareggio non si registra dal 25 novembre 2018 (1-1). Inoltre i rossoneri sono a quota 249 reti contro i biancocelesti, che potrebbero diventare la terza formazione contro la quale il Diavolo raggiunge i 250 gol dopo Fiorentina e Roma. Nelle ultime nove gare all’Olimpico non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (quattro vittorie biancocelesti, quattro pareggi, due successi rossoneri).