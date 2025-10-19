Connect with us

HANNO DETTO

Pradè a DAZN: «Rigore scandaloso, Gimenez rimane a terra per 20 minuti! Marinelli non ha avuto coraggio per questo motivo»

HANNO DETTO

Milan Como in Australia, il DS dei lariani Ludi spiega: «Tema delicato, aspettiamo l'ok della FIFA. La speranza è che non sia...»

HANNO DETTO

Materazzi indica l'Inter come favorita scudetto: «È la più forte. Milan avvantaggiato da questo aspetto particolare»

HANNO DETTO

Milan Fiorentina, vittoria di cuore e testa: Ravezzani esalta Allegri, Leao e l'impatto di Santiago Gimenez

HANNO DETTO

Cassano torna all'attacco su Allegri: «Quest'anno per lui è l'ultima ancora di salvataggio. Farà fatica ad arrivare...»

HANNO DETTO

Pradè a DAZN: «Rigore scandaloso, Gimenez rimane a terra per 20 minuti! Marinelli non ha avuto coraggio per questo motivo»

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

pradè

Pradè a DAZN: «Rigore scandaloso, Gimenez rimane a terra per 20 minuti! Marinelli non ha avuto coraggio per questo motivo». Le ultimissime

Intervenuto a Dazn dopo Milan-Fiorentina, Pradè, dirigente del club viola, ha dichiarato:

«Errore enorme del VAR, Marinelli non ha avuto il coraggio di mantenere la sua decisione. Questa cosa è scandalosa, brutto da vedere. Poi è rimasto a terra per 20 minuti, non meritavamo di perdere. La Fiorentina ha giocato una grande gara, di cuore e non meritava di perdere, poi Ranieri è rimasto fuori e abbiamo preso il gol dell’1-1. Ci dispiace molto. Se c’è una persona che ci può togliere da questa situazione è soltanto Stefano Pioli. Tutto il resto è colpa mia. La contestazione può essere solo su di me: la proprietà mi ha messo a disposizione più di 90 milioni di euro per costruire la squadra. Quello che succede in campo è figlio dei momenti: abbiamo uno stadio in condizioni pietose, tre partite fuori casa. Se c’è una persona che ha fiducia è Stefano Pioli, se c’è uno che oggi deve essere cacciato sono io».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.