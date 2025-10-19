Pradè a DAZN: «Rigore scandaloso, Gimenez rimane a terra per 20 minuti! Marinelli non ha avuto coraggio per questo motivo». Le ultimissime

Intervenuto a Dazn dopo Milan-Fiorentina, Pradè, dirigente del club viola, ha dichiarato:

«Errore enorme del VAR, Marinelli non ha avuto il coraggio di mantenere la sua decisione. Questa cosa è scandalosa, brutto da vedere. Poi è rimasto a terra per 20 minuti, non meritavamo di perdere. La Fiorentina ha giocato una grande gara, di cuore e non meritava di perdere, poi Ranieri è rimasto fuori e abbiamo preso il gol dell’1-1. Ci dispiace molto. Se c’è una persona che ci può togliere da questa situazione è soltanto Stefano Pioli. Tutto il resto è colpa mia. La contestazione può essere solo su di me: la proprietà mi ha messo a disposizione più di 90 milioni di euro per costruire la squadra. Quello che succede in campo è figlio dei momenti: abbiamo uno stadio in condizioni pietose, tre partite fuori casa. Se c’è una persona che ha fiducia è Stefano Pioli, se c’è uno che oggi deve essere cacciato sono io».