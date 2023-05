Pouille: «Mercato in uscita del Lens? Ne discuteremo dopo il 3 giugno». Le parole del direttore generale della formazione francese

Arnaud Pouille ha parlato delle voci sulla cessione di alcuni giocatori fondamentali per il Lens, tra cui dell’interesse del Milan per Openda. Ecco le parole del direttore generale del Lens:

«Rimarremo questi in gran parte. Stiamo portando avanti un progetto di sviluppo e miglioramento dei giocatori. L’anno scorso abbiamo perso tre elementi dell’undici tipo e sono stati ben sostituiti. Se ci saranno partenze, dovremo sostituirli in modo da essere in linea con le nostre ambizioni. Non ci saranno emorragie. Discuteremo con i rappresentanti dei giocatori dopo il 3 giugno, una volta definita la nostra tabella di marcia».