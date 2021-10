Porto Milan: dove vedere il match di Champions League

Porto Milan: ecco dove vedere il match di Champions League tra i portoghesi e gli uomini di Pioli in programma questa sera alle 21:00

Questa sera alle 21:00 andrà in scena Porto Milan, gara valida per la terza giornata del girone B di Champions League. I rossoneri vogliono i tre punti in una partita che si preannuncia comunque molto complicata.

La gara sarà visibile sarà trasmessa da Sky e in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming in chiaro su Mediaset Infinity.