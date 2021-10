Porto Milan, Bennacer: «Non siamo in Champions solo per giocare»

Ismael Bennacer ha parlato al termine della gara persa contro il Porto. Le parole del centrocampista del Milan

Ismael Bennacer ha parlato al termine della gara di Champions League persa contro il Porto. Le parole del centrocampista del Milan a Sky Sport.

«Non abbiamo fatto la nostra migliore partita. Adesso dobbiamo pensare alla prossima gara e imparare da questa sconfitta. Quando giochiamo con il nostro spirito si vede subito, contro il Porto è stata dura sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fatto troppi errori. Non siamo in Champions League solo per giocare, dobbiamo fare meglio nelle prossime tre partite».