Porto-Juventus 2-1: bianconeri sconfitti ma la qualificazione resta aperta

Porto-Juventus 2-1: gli uomini di Pirlo perdono al termine di una bruttissima partita ma la rete di Chiesa li tiene ancora in corsa

Al termine di una partita troppo brutta per essere vera, Pirlo può sorridere per il risultato maturato ad Oporto. Nonostante la sconfitta per 2-1 infatti, il discorso qualificazione in vista del ritorno a Torino del 9 marzo.

APPROCCIO SBAGLIATO – La Juve subisce due reti identiche dopo pochi minuti dall’inizio sia del primo che del secondo tempo. Nella prima frazione, Taremi insacca su un erroraccio in disimpegno di Bentancur. Nella ripresa Marega segna con la difesa, che nel primo tempo ha perso Chiellini per infortunio, ferma a guardare. Chiesa al minuto 82 segna di piatto su un bel cross di Rabiot, unico squillo del match all’interno di una partita totalmente piatta, con Ronaldo irriconoscibile. La qualificazione è apertissima ma il 9 marzo a Torino non basterà la Juve di stasera.