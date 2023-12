Nuovo colpo in arrivo per il calciomercato Milan. Accordo raggiunto per Matija Popovic. I dettagli del contratto del classe 2006

Affare fatto. Nuovo colpo in arrivo per il calciomercato Milan. Accordo raggiunto per Matija Popovic. Il classe 2006 pronto a diventare rossonero a gennaio:

secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno 2028.