Popovic Milan: accordo raggiunto, pronto a diventare rossonero a gennaio! I dettagli

Affare fatto. Nuovo colpo in arrivo per il calciomercato Milan. Accordo raggiunto per Matija Popovic. Il classe 2006 pronto a diventare rossonero a gennaio:

secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il club rossonero ha trovato un accordo per il suo arrivo a parametro zero nella sessione invernale. L’attaccante arriverà in Italia dopo il compimento dei 18 anni – cioè l’8 gennaio per completare il consueto iter di visite mediche e firma sul contratto fino al 30 giugno 2028.