Ponciroli sul caso Manchester City: «Sta facendo tremare la solidissima Premier League». Le parole del giornalista

Fabrizio Ponciroli ha parlato ai microfoni di TMW del caso Manchester City. Ecco le parole del giornalista:

«Non me ne vogliano i miei colleghi inglesi ma il “caso City” è la conferma di come non solo la Juventus sia sotto la lente d’ingrandimento ma l’intero mondo del calcio. Per settimane ho incassato le battute di chi si prendeva gioco della Serie A, definendola un “torneo morto e sepolto”. Beh, ora vedo tanta preoccupazione in casa di coloro che hanno il campionato più bello (e ricco) del mondo. L’indagine sul Manchester City (che rischia davvero tanto) sta facendo tremare anche la solidissima Premier League. Stiamo parlando di uno dei club più famosi, prestigiosi e potenti del sistema football… Lo sceicco Mansour bin Zayd Al Nahyan è una delle persone più ricche che ci siano. I media inglesi stanno seguendo la vicenda in maniera “ansiosa”. E’ chiaro che, dovesse “cadere” il Manchester City, la Premier League perderebbe molto a livello d’immagine e, ahimè, l’intero mondo del calcio sarebbe messo a dura prova. Già in passato il Manchester City ha rischiato molto ma, alla fine, è stato assolto. In questo caso, le accuse sembrano molto più pesanti. Curioso di capire come andrà a finire…

Ovviamente, da appassionato di calcio, sono sempre più preoccupato. Pur rispettando ogni indagine in corso, ritengo che il rischio di far saltare il banco sia sempre più alto. Sicuramente si è esagerato prima e non si è fatto nulla per provare a calmierare spese e operazioni “al limite”. Ora che anche il Manchester City è sotto attacco, mi chiedo che accadrà a club come il Barcellona (indebitatissimo) o il PSG (spese folli)… Forse nulla ma non credo che Juventus e Manchester City siano le uniche società colpevoli di aver fatto qualcosa di sbagliato e contro le regole (sempre che vengano giudicate colpevoli alla fine dell’iter giudiziario). Il “sistema” di cui tanto si parla in chiave Juventus non mi pare sia tanto circoscritto alla Vecchia Signora ma riguardi molte più realtà. Intanto, dopo la Serie A, anche la Premier League è in ansia…»