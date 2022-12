Polemica Cummings-Giroud, l’australiano rivela: «Tutto risolto, ecco cosa mi ha offerto come gesto di pace». Pace fu tra i due

Era in corso il Mondiale quando è nata la polemica tra Oliver Giroud e Jason Cummings: secondo l’australiano, il francese si era rifiutato di dargli la maglia dopo l’incontro tra Francia e Australia. Durante un’intervista al podcast Mowers Club, ha raccontato che è avvenuto il chiarimento, dopo il gesto di pace del rossonero.

Ecco le parole dell’australiano sull’attaccante del Milan: «È un ragazzo fantastico. Si è offerto di mandarmi la sua maglia del Milan e si è scusato per il malinteso. È simpatico e si vede che è un bravo ragazzo. Probabilmente non mi ha capito perché parlo scozzese ea volte un po’ incomprensibile. Semplicemente non mi capiva o qualcosa del genere. Adesso è tutto risolto»