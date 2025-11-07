Pochettino: «Pulisic? Era d’accordo con noi. Non hanno ragione di lamentarsi»

Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti, si è espresso così sulla situazione relativa a Christian Pulisic

Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti, ha spiegato perché ha deciso di non convocare Christian Pulisic, attaccante del Milan. E ci ha tenuto a far chiarezza su quanto accaduto nell’ultima sosta, che ha portato all’infortunio del top player. Una situazione che ha fatto arrabbiare l’ambiente rossonero in generale e anche lo stesso Allegri.

IL MOTIVO DELLA NON CHIAMATA – «Non l’ho chiamato per dargli la possibilità di recuperare al 100% e di essere pronto a giocare. È una questione di buon senso. Non mettiamo mai a rischio i giocatori».

VALUTAZIONI FATTE INSIEME – «Ha giocato contro l’Australia perché si sentiva davvero bene e perché tutte le valutazioni dei nostri medici e dello staff medico erano corrette, e il giocatore era d’accordo con noi. Non ha giocato la prima partita contro l’Ecuador perché è arrivato con un problema che aveva avuto, ancora una volta, con il suo club in Italia. Ecco perché. Ci teniamo a lui. Ma questo può succedere quando si gioca. C’è sempre un rischio quando si gioca».

MESSAGGIO PER IL MILAN – «Non hanno ragione di lamentarsi. La gente dice: ‘È un’amichevole’, ma no, è sbagliato. Non stiamo giocando amichevoli. Stiamo giocando partite per prepararci alla prossima Coppa del Mondo. Altrimenti, giocheremmo solo contro l’Under 20».