Connect with us

HANNO DETTO

Pochettino: «Pulisic? Era d’accordo con noi. Non hanno ragione di lamentarsi»

HANNO DETTO

Abodi su San Siro: «Si cerca di mettere in discussione un percorso che sarà utile a tutti. C’è una cosa della vicenda che non capisco»

HANNO DETTO

Scaroni frena sul ritorno di Galliani: «Non ho nessuna novità». RedBird valuterà un ruolo esterno. Le ultime

HANNO DETTO

Modric Milan, Stefano Borghi non le manda a dire: «La sua peggior prestazione, penso questa cosa»

HANNO DETTO

Tomori Milan, perché non ha giocato il centrale inglese? La risposta di Allegri in conferenza stampa

HANNO DETTO

Pochettino: «Pulisic? Era d’accordo con noi. Non hanno ragione di lamentarsi»

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Pulisic

Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti, si è espresso così sulla situazione relativa a Christian Pulisic

Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti, ha spiegato perché ha deciso di non convocare Christian Pulisic, attaccante del Milan. E ci ha tenuto a far chiarezza su quanto accaduto nell’ultima sosta, che ha portato all’infortunio del top player. Una situazione che ha fatto arrabbiare l’ambiente rossonero in generale e anche lo stesso Allegri

IL MOTIVO DELLA NON CHIAMATA – «Non l’ho chiamato per dargli la possibilità di recuperare al 100% e di essere pronto a giocare. È una questione di buon senso. Non mettiamo mai a rischio i giocatori».

VALUTAZIONI FATTE INSIEME – «Ha giocato contro l’Australia perché si sentiva davvero bene e perché tutte le valutazioni dei nostri medici e dello staff medico erano corrette, e il giocatore era d’accordo con noi. Non ha giocato la prima partita contro l’Ecuador perché è arrivato con un problema che aveva avuto, ancora una volta, con il suo club in Italia. Ecco perché. Ci teniamo a lui. Ma questo può succedere quando si gioca. C’è sempre un rischio quando si gioca».

MESSAGGIO PER IL MILAN – «Non hanno ragione di lamentarsi. La gente dice: ‘È un’amichevole’, ma no, è sbagliato. Non stiamo giocando amichevoli. Stiamo giocando partite per prepararci alla prossima Coppa del Mondo. Altrimenti, giocheremmo solo contro l’Under 20».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.