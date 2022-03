Pochettino: «Fallo evidente su Donnarumma. Incredibile non vederlo al Var». Le parole del tecnico del PSG

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, è intervenuto a RMC Sport dopo la sconfitta del Bernabeu contro i Real Madrid e la conseguente eliminazione dalla Champions.

Le sue parole: «Quando subisci un gol come abbiamo fatto noi, la partita cambia, lo stato d’animo anche allo stadio. I tifosi hanno portato la loro squadra, tutto è cambiato. È incredibile che il fallo su Donnarumma non sia stato rivisto sul video. E’ un fallo molto evidente di Benzema secondo me. Tutti gli angoli di campo mostrano che c’è un fallo. Non capisco perché non ci fosse il VAR in quel momento».