Pochettino su Donnarumma: «Alti e bassi. È tornato Navas, vedremo chi gioca». Le parole del tecnico del PSG

Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa dopo l’errore di Gigio Donnarruma contro il Marsiglia.

Queste le sue parole: «Sta avendo un buon rendimento, ma anche Navas è un portiere di alto livello. Le prestazioni non sono mai lineari, in una stagione tutti i giocatori hanno degli alti e bassi. Non posso dire che non abbia avuto un buon rendimento, ma è chiaro che abbiamo due portieri di alto livello. Keylor è tornato dal Costa Rica con un infortunio rimediato con la sua Nazionale. Ieri ha lavorato con il gruppo ed è tornato disponibile. Vedremo chi giocherà la prossima partita. Tutti i giocatori, non solo i portieri come in questo caso, durante una stagione hanno alti e bassi. Tutti i calciatori commettono degli errori».