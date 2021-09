Pochesci fa i complimenti a Pioli: «È stato sottovalutato per troppo tempo»

Sandro Pochesci ha fatto i complimenti a Stefano Pioli per i risultati che sta ottenendo con il suo Milan. Ecco le sue parole

Sandro Pochesci ha parlato hai microfoni di TMW Radio, le parole del tecnico sul Milan di Stefano Pioli e non solo. Ecco cosa ha detto.

«Io sono rimasto contento del Milan, sia perché sono milanista di fede sia perché Pioli è stato sottovalutato per troppo tempo. Il Milan andava al doppio rispetto alla Lazio, credo che ci sia una preparazione diversa delle due squadre. Sarri sta portando delle novità ma bisogna avere pazienza. Mourinho? E’ uno che non sa perdere, per lui la vittoria è dovuta».