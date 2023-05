Pobega a Sky: «Non siamo contenti. Daremo tutto per ribaltarla»

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita contro l’Inter di Champions League. Le dichiarazioni

SCONFITTA – «Non siamo riusciti a mettere in campo quello che abbiamo preparato in allenamento in questi giorni. Ci è mancato quel qualcosa di nervoso per indirizzare la partita dove volevamo. Abbiamo cercato di avere una reazione nel secondo tempo ma non siamo stati così precisi e determinati a farlo».

UMORE NELLO SPOGLIATOIO – «Non siamo contenti della partita fatta, siamo consapevoli che c’è un’altra partita tra una settimana e daremo tutto per ribaltarla e dimostrare che siamo più di così».