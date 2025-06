Pobega, il Bologna non lo riscatta: ma neanche lo molla! Nuova offerta al Milan?

Pobega torna al Milan, il Bologna ha deciso di non sborsare i 12 milioni previsti nel diritto di riscatto. Però c’è un’ipotesi da non sottovalutare

Il Bologna ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto per Tommaso Pobega, fissata a 12 milioni di euro. Questa mossa, come riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, implica il ritorno del centrocampista al Milan, proprietario del cartellino. Il futuro di Pobega, dunque, è tutto da scrivere e sarà oggetto di discussione nelle prossime settimane tra i vertici rossoneri.

Il centrocampista classe ’99, reduce da una stagione in cui non ha trovato grande spazio nel Bologna, complice anche un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per un periodo, non è riuscito a convincere pienamente la dirigenza emiliana a investire la cifra pattuita. Il suo rientro a Milano apre diversi scenari. Da un lato, il Milan dovrà valutare la sua posizione all’interno della rosa.

Nonostante la mancata attivazione dell’opzione di riscatto, il Bologna potrebbe non aver detto l’ultima parola sul futuro di Pobega. Nicolò Schira suggerisce che il club felsineo potrebbe tentare di riaprire i colloqui con il Milan per trattenere il giocatore. Le due opzioni sul tavolo sarebbero un nuovo prestito per un’altra stagione o un tentativo di acquisizione a titolo definitivo, ma con uno sconto significativo sul prezzo inizialmente concordato.

Questa situazione riflette la complessità del mercato calcistico, dove le valutazioni dei giocatori possono variare rapidamente in base alle prestazioni, agli infortuni e alle strategie dei club. Il futuro di Tommaso Pobega si deciderà dunque tra la volontà del Milan, le possibili nuove offerte dal Bologna e le scelte del giocatore stesso, desideroso di trovare continuità e spazio per esprimere il proprio potenziale.