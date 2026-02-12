MN24 – Pisa Milan, Allegri ha scelto il tandem d’attacco: giocano loro due dal primo minuto

Pisa Milan, Massimiliano Allegri è intenzionato a confermare la coppia d’attacco formata da Nkunku e Loftus-Cheek

Il Milan si prepara a scendere in campo alla Cetilar Arena con una strategia offensiva chiara e pragmatica. Nonostante i recuperi eccellenti di Rafael Leão e Christian Pulisic, Massimiliano Allegri ha deciso di non rischiare i suoi gioielli dal primo minuto, affidando le chiavi dell’attacco a un tandem che garantisce fisicità, tecnica e inserimenti.

Pisa Milan, Allegri ha deciso: tandem d’attacco Nkunku-Loftus

Secondo quanto riportato da Milannews24, la scelta di Allegri per scardinare la difesa del Pisa ricadrà sulla coppia composta da Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek. Una decisione figlia della necessità di non forzare i rientri e della buona condizione mostrata dai due:

La coppia d’attacco: Si va verso la conferma del duo franco-inglese. Nkunku , reduce da un periodo estremamente prolifico con 5 gol negli ultimi due mesi, agirà da punta di movimento, pronto a colpire con le sue doti balistiche. Al suo fianco, Loftus-Cheek avrà il compito di ripulire palloni e fare da riferimento fisico, sfruttando la sua capacità di protezione palla per favorire gli inserimenti dei centrocampisti.

Il numero 10 portoghese è ufficialmente recuperato, ma Allegri preferisce usarlo come “spacca-partita”. Entrerà nella ripresa per sfruttare la stanchezza dei difensori toscani con le sue accelerazioni devastanti. Il quarto d’ora di Pulisic: Situazione più delicata per l’americano. Lo stesso Allegri ha dichiarato che Christian ha circa 15 minuti di autonomia per domani sera. Sarà un test importante per capire se la borsite all’ileopsoas è definitivamente superata.

Il resto della formazione

Davanti all’insostituibile Maignan, Allegri rispolvera il trio Tomori-Gabbia-Pavlovic. La diga di centrocampo sarà composta dal collaudato trio Modric-Rabiot-Fofana, con i giovani Bartesaghi a sinistra e Athekame a destra chiamati a presidiare le corsie esterne.