Pisa Milan, caos arbitrale: il caso Rabiot e la moviola sul rigore

Pisa Milan continua a far discutere per le decisioni del direttore di gara Fabbri, con l’espulsione di Adrien Rabiot e i dubbi sul penalty di Fullkrug

Il successo sofferto dei rossoneri in terra toscana non ha spento le polemiche. Oltre al gol decisivo di Luka Modric, il leggendario centrocampista croato già Pallone d’Oro, a prendersi la scena in Pisa-Milan è stata la direzione arbitrale. Al centro della bufera è finito Adrien Rabiot, l’imponente mediano francese vicecampione del mondo, la cui espulsione a pochi minuti dal termine rischia di pesare come un macigno sul cammino del Diavolo.

Sull’episodio è intervenuto Luca Marelli, l’autorevole esperto arbitrale di DAZN ed ex fischietto di Serie A, che ha analizzato con occhio critico l’operato di Fabbri. Secondo l’analista, la prima ammonizione comminata al francese per aver interrotto una ripartenza è parsa eccessiva, definendola un giallo “sottile” che si sarebbe potuto evitare. La situazione è poi precipitata quando il centrocampista ha protestato con troppa veemenza, rimediando il cartellino rosso.

La beffa della squalifica: salta il Como

Le conseguenze per la squadra di Max Allegri, il pragmatico tecnico livornese, sono pesanti. Come riportato da Marelli, il giocatore salterà la prossima sfida contro il Como ma resterà comunque nell’elenco dei diffidati: alla prossima sanzione, scatterà un nuovo turno di stop. Nel frattempo, il francese ha espresso il suo disappunto in modo sibillino, pubblicando sui social uno scatto del rigore calciato da Niclas Fullkrug, il possente centravanti della nazionale tedesca, senza aggiungere alcun commento testuale.

Il giallo del rigore e il regolamento

L’immagine postata da Rabiot mostra l’area di rigore affollata al momento dell’esecuzione del tedesco, ma il regolamento parla chiaro. Nonostante la presenza di molti giocatori, il penalty non va ripetuto a meno che chi entra anticipatamente non influisca direttamente sulla ribattuta o sull’azione. Poiché l’attaccante ha calciato fuori autonomamente, la decisione di non far ribattere appare corretta.

Anche sul posizionamento del portiere, le polemiche social sembrano destinate a spegnersi: in caso di errore della punta, il rigore si ripete solo se l’estremo difensore ha parato il tiro o ha influenzato palesemente la traiettoria, fattore non riscontrato dalle immagini.