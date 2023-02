Pioli sull’Inter: «Abbiamo grande rispetto ma vogliamo tornare a vincere». Le parole del tecnico rossonero in vista del derby

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dell’Inter. Ecco le parole del tecnico del Milan in vista del derby:

«Abbiamo grande rispetto per l’Inter ma abbiamo già dimostrato in passato di potercela giocare. Vogliamo tornare alla vittoria, è una grande opportunità, lo ripeto. Skriniar? Non mi interessa»