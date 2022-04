Pioli sul possibile cambio di proprietà: «Io penso solo al presente»

Stefano Pioli ha parlato anche del possibile passaggio di proprietà del Milan da Elliott ad Investcorp: le sue parole

Durante la conferenza stampa odierna, Stefano Pioli ha parlato in questi termini della trattativa tra Elliott ed Investcorp:

«Siamo di fronte a un momento particolare da stagione. La società è sempre presente e molto solida, mentre per il futuro non è una domanda da fare perché non ho risposte».

