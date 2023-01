Pioli su Ibrahimovic: «Sul recupero procede bene…». Le parole del tecnico rossonero sull’attaccante svedese

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa anche di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole del tecnico del Milan sull’attaccante svedese:

«Sul recupero procede bene, sta rispettando la sua tabella di marcia, è tornato ad allenarsi in campo. Quando sarà pronto per allenarsi con la squadra non lo so, ma parla sempre con la squadra»