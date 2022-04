Pioli su Ibrahimovic: «Deciderà al meglio il suo futuro, sull'infortunio...»

Stefano Pioli, nella conferenza stampa odierna alla vigilia di Milan Genoa, ha fatto anche il punto sul futuro di Ibrahimovic

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic:

«Perchè ci deve essere qualcosa che non ha funzionato? I problemi fisici esistono, Zlatan ne ha avuti tanti ed ora il suo ginocchio ha avut questi problemi. Non credo sia cambiato qualcosa nelle idee di Ibra sul futuro, ma lui ha l’intelligenza per poter fare la scelta migliore. Noi saremo al suo fianco».