Pioli: «Sta mancando il lavoro di squadra». Le parole del tecnico rossonero in vista del match di domani

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa delle caratteristiche che dovrà avere il Milan nel match di domani. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Domani saranno fondamentali le caratteristiche difensive, dovremo essere una squadra equilibrata in entrambe le fasi. Sta mancando il lavoro di squadra. Credo che nello sport come nella vita bisogna sempre dimostrare, lo scudetto non mi rende esente da critiche. Questo mi fa lavorare di più e meglio per fare meno errori possibili».