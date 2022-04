Pioli spiega: «La situazione è molto diversa rispetto allo scorso anno, ecco perchè»

Il Milan oggi lotta per lo scudetto, un anno fa la stessa qualificazione in Champions era ancora in bilico: le parole di Pioli

Durante la conferenza stampa pre Lazio-Milan, Stefano Pioli ha spiegato la differenza tra questo anno e lo scorso:

«Sì ed è normale che debba essere così. L’anno scorso a questo punto non sapevamo se saremmo andati in Champions, oggi sappiamo che vogliamo provare a vincere questo scudetto. In ognuno di noi ci deve essere quell’emozione che deve farci andare oltre le nostre possibilità. Serve avere il cuore caldo e la testa molto fredda».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA