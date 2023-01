Pioli si affida a De Ketelaere per uscire dal momento negativo: il belga sarà titolare contro il Sassuolo

Come riportato da Tuttosport, Stefano Pioli si affida agli acquisti di quest’estate, in particolare a Charles De Ketelaere, per uscire dal momento negativo.

Il belga, infatti, verrà schierato titolare nel match tra Milan e Sassuolo.