Pioli, serata speciale a Cagliari: traguardo speciale e non solo! Il tecnico festeggia le 200 vittorie in Serie A

In Cagliari Milan non solo la vittoria fa sorridere Stefano Pioli. Dopo il 3-1 rossonero, il tecnico ha festeggiato le 200 vittorie in Serie A, come scrive La Gazzetta dello Sport.

Un traguardo accompagnato anche da un saluto speciale. A termine del match, Pioli ha potuto salutare Bruno Astori, fratello di Davide scomparso il 4 marzo 2018, quando il tecnico di Parma allenava la Viola del difensore. Davide Astori che era anche doppio ex del match.