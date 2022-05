Pioli rispolvera Krunic: il bosniaco trequartista dietro a Giroud

Stefano Pioli ha deciso di riaffidarsi a Rade Krunic nella gara di questa sera contro il Verona: chance importante per il bosniaco

Scelta importante quella di Stefano Pioli per la gara di questa sera tra Verona e Milan. Il tecnico emiliano ha deciso di rilanciare Rade Krunic dal primo minuto, schierandolo nella linea dei trequartisti alle spalle di Olivier Giroud.

Il Milan è atteso da una gara fisica e Krunic in questo senso potrebbe essere davvero determinante per portare a casa tre punti che sarebbero vitali in chiave scudetto.