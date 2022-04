Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha escluso totalmente la possibilità che Ante Rebic possa giocare trequartista: le sue parole

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa pre Torino, ha parlato in questi termini della possibilità che Ante Rebic possa giocare trequartista:

«Col 4-4-2 si può fare, non sono ancora a nessun sistema di gioco. Rebic non è un trequartista per come lo intendo io, il 4-4-2».