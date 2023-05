Pioli a Sky: «Sappiamo che abbiamo un unica possibilità e vogliamo arrivare in finale». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia del ritorno di Champions League tra Inter e Milan. Ecco le parole del tecnico rossonero:

MOMENTO – «La squadra sa che ha ancora una grandissima occasione. Siamo concentrati e determinati a ribaltare un pronostico che in questo momento ci vede sfavoriti. In pochi avrebbero pensato che il Milan potesse arrivare fino a qui. Arrivati a questo punto vogliamo arrivare in finale. L’andata non è andata come volevamo, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma vogliamo fare molto meglio».

COSA SERVE – «E’ un discorso di testa e di qualità del gioco. All’andata non abbiamo perso perchè abbiamo corso meno dell’Inter. Vinceremo se giocheremo meglio di loro e limiteremo gli errori».

LEAO – «Sta bene, ieri ha fatto quasi tutto in gruppo. Oggi speriamo possa fare tutto l’allenamento, così come Krunic e Messias».

TIFOSI – «Ci hanno sempre sostenuto, soprattutto nei momenti meno facili. Sapere di avere un popolo così vicino ci aiuterà sempre»

RITIRO A MILANELLO – «La Champions ha riservato tante soddisfazioni a Milan, vogliamo entrare anche noi nella storia di questa competizione. Restiamo a Milanello perchè domani abbiamo l’ultima rifinitura, anche per vedere la condizione di alcuni giocatori»

PARTITA – «Dovremo essere equilibrati e compatti. E dobbiamo credere di poter battere i nostri avversari. Ovvio che sarebbe importante andare in vantaggio, non importa il momento, ma è importante riuscire farlo. Giocheremo da squadra compatta e attenta»

DISCORSO – «E’ sbagliato dimenticare l’andata, anzi ce la dobbiamo ricordare bene. Sappiamo che abbiamo un’unica possibilità e dobbiamo giocare con grande intensità»