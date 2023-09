Pioli a DAZN: «Il 3-1 ci ha tagliato le gambe. Mi tengo 70′, gli ultimi 15 sono da cancellare»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter. Le dichiarazioni

PECCATO ORIGINALE – «Aver preso i gol nei momenti in cui sembrava potessimo rimettere in piedi le cose. Il secondo gol è brutto per come lo abbiamo preso. Sulle ripartenze siamo stati disattenti. Anche quando abbiamo accorciamo meritatamente, dopo il 3-1 ci ha tagliato le gambe. Dispiace perdere il derby, ma eravamo in partita fino al 3-1. Si può fare meglio, l’Inter è stata più scaltra, più furba di noi».

E’ QUESTO IL GAP CON L’INTER – «C’è stato oggi questo gap. Noi possiamo fare meglio, cercheremo di fare meglio per capire le situazioni in cui non siamo stati efficaci ma dobbiamo continuare. È normale avere queste difficoltà dopo aver cambiato tanto. Mi tengo 70′, gli ultimi 15′ sono da cancellare».

PRIMO GOL MKHITARYAN – «Nessun commento, l’arbitro ha deciso così. L’Inter ha vinto, è stata più brava di noi. Nei primi 4′ abbiamo tenuto più palla noi, poi c’è stato quell’episodio in cui sono stati più scaltri di noi».

PIANO PARTITA – «Loro sono una squadra quadrata e difficile da colpire, ci hanno aspettato, ma dovevamo stare più larghi con gli esterni e cercare anche il corto-lungo. La partita poi si è indirizzata come volevano gli avversari. Non siamo stati precisi come loro, hanno avuto una capacità realizzativa con altissima percentuale».

DIFFERENZA DI ROSA CON L’INTER – «Non han fatto in tempo ad entrare i miei cambi che abbiamo preso gol. L’Inter sono forti ma anche noi, siamo una squadra forte che si può giocare il campionato. Volevamo un altro risultato ma non esserci riusciti non toglie nulla alla nostra rosa».

SUBITO LA CHAMPIONS – «Nessuno strascico, alleno una squadra matura. Analizzeremo le cose sbagliate per fare meglio martedì».