Pioli: «Obiettivo? Migliorare la posizione dello scorso anno»

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Milan TV. L’obiettivo stagionale per il tecnico rossonero è…

Stefano Pioli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV, le sue parole sull’obiettivo stagionale dei rossoneri:

«Noi siamo qui per cercare di migliorare la passata stagione, credo che nessuno di noi sarebbe contento se alla fine di questa arrivassimo ancora sesti o peggio. Bisogna migliorare, per migliorare bisogna cercare di competere con le squadre che ci sono arrivate davanti. In Italia il campionato è molto difficile, i risultati delle squadre italiane in Champions League lo stanno dimostrando, quindi noi dobbiamo continuare a crescere, ad essere molto competitivi e continuare partita per partita per cercare di migliorare il nostro piazzamento finale».