Pioli non pensa allo Scudetto: vuole la Coppa Italia, con la Lazio i migliori

Pioli non pensa allo Scudetto: vuole la Coppa Italia, i migliori in campo. Il tecnico rossonero non risparmia i suoi con Lazio

Il Milan punta a vincere la Coppa Italia: lo spiega chiaramente La Gazzetta dello Sport che sottolinea come Pioli voglia regalare un trofeo al club.

Per provare a tagliare il traguardo, contro la Lazio il tecnico schiererà la formazione migliore, senza perdersi in calcoli sul campionato. La Coppa è un obiettivo serio, dopo l’uscita sfortunata dalla Champions nessuno vuole rinunciare a un’altra via per il successo, che in caso di vittoria stasera passerebbe anche da un nuovo derby in semifinale.