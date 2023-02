Pioli: «Non esistono scorciatoie per la fatica». Le parole del tecnico rossonero in vista del match di domani contro l’Inter

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del momento di fatica del Milan in vista del derby di domani. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Un mio professore a scuola diceva che non esistono scorciatoie per la fatica e in questo momento dobbiamo far fatica. Giocatori dell’Inter che temo? Non lo so».