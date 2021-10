Pioli Milan: partenza mai vista e ritmo da scudetto, i dettagli

Pioli, partenza mai vista e ritmo da scudetto, così migliora il Milan e anche se stesso. Ecco tutti i record del tecnico in rossonero

Stefano Pioli è diventato nel giro di tre anni la figura principale della rinascita del Milan. A suon di risultati, si e guadagnato ogni anno la riconferma e ora è pronto a scrivere pagine di storia in rossonero.

Il tecnico milanista ha conquistato 9 vittorie su 10 disponibili con imbattibilità (l’ultima volta nella stagione 1954-55). Il suo Milan ha vinto sei volte consecutive in questa Serie A: è la migliore striscia di successi per Pioli in rossonero.

Pioli è il secondo miglior tecnico nella storia del Milan per media punti nel massimo campionato italiano con 2,07 per 79 gare, davanti a lui solo Czeizler con 2,13 in 114 partite. Inoltre, l’allenatore emiliano è il 14° tecnico più presente nella storia rossonera con 101 panchine. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport.