Pioli: «Milan-Lille? Non è una gara decisiva per il passaggio del turno»

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro il Lille, prossimo avversario del Milan in Europa League

Stefano Pioli domani dovrebbe optare per un piccolo turnover contro il Lille, ecco le sue parole sul match:

«Credo che sarà molto importante l’allenamento di stasera per valutare le condizione dei miei giocatori. Credo ci saranno ancora delle rotazioni perché abbiamo bisogno di freschezza sia fisica che mentale. Non è una gara decisiva per il passaggio del turno ma sarà comunque una gara importante, perciò cercherò di mettere in campo la migliore squadra possibile».