Pioli stuzzica Leao: «Gol sbagliato? Sono convinto di una cosa e gliel’ho anche detta». Il retroscena

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha stuzzicato Rafael Leao dopo il gol sbagliato oggi contro il Verona: le sue dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a DAZN dopo la gara tra Verona e Milan, Stefano Pioli ha parlato così del gol sbagliato da Rafael Leao nel corso del secondo tempo:

GOL SBAGLIATO DA LEAO – «Imparerà anche questo. Lo alleno da 4 anni. Un attaccante in queste situazioni cerca di tentare il gol ma da lui ci si aspetta più precisione in queste situazioni. Oggi è stato nettamente pericoloso e importante per la squadra».

LE PAROLE DI PIOLI A DAZN DOPO VERONA-MILAN