Pioli a Infinity: «Leao ci sarà al ritorno? Posso dire questa cosa»

Stefano Pioli ha parlato a Infinity dopo Milan Inter. Le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo la partita di Champions League

PAROLE – Nessuno pensava che subissimo due gol in 11 minuti. L’Inter ha fatto meglio, vincendo anche più duelli nel primo tempo. Poi nel secondo abbiamo fatto meglio, non trovando però il gol per accorciare le distanze. Abbiamo ancora le nostre carte da poterci giocare, ma servirà un Milan di alto livello. Per rimontare ci vuole una grandissima prestazione. Leao? Speriamo, sappiamo quale sia la sua importanza. Bisogna aspettare ancora un po’, speriamo ce la possa fare.