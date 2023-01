Pioli: «I derby sono sempre partite a sè…». Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della finale di Supercoppa

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del derby di Supercoppa. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«I derby sono sempre partite a sé, quando entri in campo anche in campionato non pensi alla classifica. Le vittorie negli ultimi derby sono arrivate anche attraverso ad alcune difficoltà che abbiamo affrontato e superato da squadra. La chiave sarà essere squadra compatta e lucida nelle scelte. Più saremo lucidi e più interpreteremo meglio tutte le situazioni»