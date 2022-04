Pioli: «Giocare prima o dopo? Al Milan non cambia niente». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della problematica di non giocare in contemporanea gli scontri scudetto.

SUL GIOCARE PRIMA O DOPO: «A noi non cambia niente, le nostre prestazioni dipendono da noi, quando giochiamo con le nostre qualità possiamo vincere tutte le partite. I conti si fanno alla fine, abbiamo le qualità per fare tanti punti».