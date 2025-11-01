Connect with us

News

Pioli, futuro sempre più in bilico a Firenze: l'addio di Pradè apre un clamoroso scenario. Può arrivare lui al posto dell'ex Milan

News

Modric è il giocatore del mese di ottobre del Milan: sconfitti Leao, Maignan e Ricci - VIDEO

News

Infortunio Tomori, clamoroso retroscena sull'inglese svelato da Massimiliano Allegri: non se lo aspettava nessuno, tifosi increduli

News

Milan Roma, Allegri pronto a sorprendere: lui favorito, può giocare titolare contro i giallorossi. Ballottaggio aperto

News

Infortunio Pulisic, dal rientro imminente all'accordo con la Nazionale americana: importante novità sull'ex Chelsea

News

Pioli, futuro sempre più in bilico a Firenze: l’addio di Pradè apre un clamoroso scenario. Può arrivare lui al posto dell’ex Milan

Milan news 24

Published

3 minuti ago

on

By

Pioli

Pioli, il futuro dell’ex Milan sulla panchina della Fiorentina è sempre più in bilico: con l’addio di Pradè può tornare a sorpresa Palladino

La separazione tra la Fiorentina e il direttore sportivo Daniele Pradè potrebbe avere immediate ripercussioni sul futuro di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan.

Secondo quanto riportato da Luca Cilli, l’uscita di scena di Pradè rende nuovamente «uno scenario da considerare» il ritorno di Raffaele Palladino sulla panchina viola, nel caso in cui il club decidesse di «cambiare allenatore».

Il motivo è legato ai rapporti interni: in società è rimasto Goretti, il quale «ha sempre stimato e difeso» Palladino. Al contrario, il tecnico era noto per avere un «rapporto pessimo con Pradè».

L’uscita del DS rimuove un ostacolo potenziale e mette in discussione la stabilità della posizione di Pioli.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.