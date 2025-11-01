Pioli, futuro sempre più in bilico a Firenze: l’addio di Pradè apre un clamoroso scenario. Può arrivare lui al posto dell’ex Milan

Pioli, il futuro dell’ex Milan sulla panchina della Fiorentina è sempre più in bilico: con l’addio di Pradè può tornare a sorpresa Palladino

La separazione tra la Fiorentina e il direttore sportivo Daniele Pradè potrebbe avere immediate ripercussioni sul futuro di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan.

Secondo quanto riportato da Luca Cilli, l’uscita di scena di Pradè rende nuovamente «uno scenario da considerare» il ritorno di Raffaele Palladino sulla panchina viola, nel caso in cui il club decidesse di «cambiare allenatore».

Il motivo è legato ai rapporti interni: in società è rimasto Goretti, il quale «ha sempre stimato e difeso» Palladino. Al contrario, il tecnico era noto per avere un «rapporto pessimo con Pradè».

L’uscita del DS rimuove un ostacolo potenziale e mette in discussione la stabilità della posizione di Pioli.