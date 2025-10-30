Pioli, situazione intricata per l’ex Milan: esonero possibile ma un aspetto frena la Fiorentina. Cosa sta succedendo

Pioli, la gara con il Lecce può essere decisiva per il futuro dell’ex Milan ma la Fiorentina è frenata dall’importante ingaggio del tecnico

Nonostante la crisi e il penultimo posto in classifica (zero vittorie in 9 giornate), la Fiorentina continua per il momento a confermare il tecnico Stefano Pioli, ex allenatore del Milan.

Come spiegato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la situazione dell’allenatore è complessa e non è legata solo ai risultati sportivi. Pioli ha davanti a sé tre gare cruciali (contro Lecce, Mainz e Genoa), ma la sua permanenza è vincolata anche a un «aspetto economico» significativo.

L’esonero rappresenta un costo importante per il club Viola, dato che Pioli percepisce uno «stipendio importante, circa 3.5M netti a stagione». Il Lecce è l’«ultima spiaggia» sul campo, ma la dirigenza sta valutando attentamente l’impatto finanziario di un cambio in panchina.