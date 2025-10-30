Pioli, situazione intricata per l’ex Milan: esonero possibile ma un aspetto frena la Fiorentina. Cosa sta succedendo

Connect with us

Milan news 24

Published

23 secondi ago

on

By

Pioli

Pioli, la gara con il Lecce può essere decisiva per il futuro dell’ex Milan ma la Fiorentina è frenata dall’importante ingaggio del tecnico

Nonostante la crisi e il penultimo posto in classifica (zero vittorie in 9 giornate), la Fiorentina continua per il momento a confermare il tecnico Stefano Pioli, ex allenatore del Milan.

Come spiegato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la situazione dell’allenatore è complessa e non è legata solo ai risultati sportivi. Pioli ha davanti a sé tre gare cruciali (contro Lecce, Mainz e Genoa), ma la sua permanenza è vincolata anche a un «aspetto economico» significativo.

L’esonero rappresenta un costo importante per il club Viola, dato che Pioli percepisce uno «stipendio importante, circa 3.5M netti a stagione». Il Lecce è l’«ultima spiaggia» sul campo, ma la dirigenza sta valutando attentamente l’impatto finanziario di un cambio in panchina.

