Pioli rischia seriamente l'esonero, crisi senza fine alla Fiorentina: la prossima sfida contro il Lecce…

La sconfitta per 3-0 subita ieri sera a San Siro contro l’Inter ha trasformato la crisi della Fiorentina in un vero e proprio incubo. Con appena 4 punti in nove giornate e ancora nessuna vittoria all’attivo, la squadra allenata da Stefano Pioli è sprofondata al penultimo posto della classifica di Serie A Enilive, un risultato drammatico che eguaglia il peggior avvio della storia del club e che, inevitabilmente, mette in serio pericolo la posizione del tecnico.

Nonostante la dirigenza viola abbia finora difeso a spada tratta Pioli, la pressione ambientale e mediatica è ormai insostenibile. L’allenatore, tornato a Firenze la scorsa estate con l’obiettivo di “promettere mari e monti” e riportare la Fiorentina in alto, come ha ammesso lui stesso con mea culpa nel post partita, si trova ora nel momento sportivamente più duro della sua carriera. I quattro punti conquistati, frutto di quattro pareggi e cinque sconfitte, fanno della sua Fiorentina la peggior squadra del campionato, a pari merito con il Pisa e con un solo punto di vantaggio sul fanalino di coda Genoa.

L’aria che tira sui colli fiorentini è pesantissima. Il DS Daniele Pradè, pur mantenendo la fiducia, ha chiarito l’importanza cruciale della prossima sfida: domenica 2 novembre la Fiorentina affronterà in casa all’Artemio Franchi il Lecce (che la precede in classifica con 6 punti) in quello che è già stato definito uno scontro diretto per la salvezza.

La gara contro il Lecce non è semplicemente importante; è, secondo gli addetti ai lavori, un vero e proprio aut aut per la panchina di Stefano Pioli. Una mancata vittoria, in particolare una sconfitta, renderebbe quasi impossibile per la società resistere alla tentazione di un cambio di guida tecnica per scuotere l’ambiente. Pioli si gioca il futuro, e forse la stagione della Fiorentina, in novanta minuti.