Pioli, momento critico in per l’ex Milan: contro il Lecce gara decisiva. Rischio esonero dietro l’angolo

Pioli, per l’ex tecnico del Milan momento durissimo in casa Fiorentina: sfida di domenica decisiva per il futuro dell’allenatore italiano

Quella di domenica prossima contro il Lecce ha il «sapore dell’ultima spiaggia» per Stefano Pioli. Il tecnico, ex Milan e vincitore dello Scudetto con i rossoneri (ricordo ancora amaro per i tifosi interisti), è ora in una situazione critica sulla panchina della Fiorentina.

In caso di «mancata vittoria al Franchi», la Fiorentina — che vive il peggior inizio della sua storia con zero vittorie nelle prime 9 giornate — potrebbe optare per l’esonero del tecnico. La posizione di Pioli è ormai a rischio massimo.

Come sottolineato da Nicolò Schira, per l’allenatore è «vietato sbagliare». La gara interna contro il Lecce, dunque, diventa un vero e proprio «dentro o fuori» per il futuro della panchina Viola.