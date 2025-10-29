Pioli deriso dai tifosi dell’Inter: è successo durante la gara di San Siro, momento nerissimo per l’ex Milan

Pioli, momento nerissimo per il tecnico: l’ex Milan è stato deriso dai tifosi dell’Inter durante la gara di questa sera a San Siro

L’Inter ha vinto con un netto 3-0 contro una Fiorentina sempre più in crisi, conquistando tre punti importanti nella nona giornata di campionato. Il successo dei nerazzurri è stato firmato, tra gli altri, da una doppietta di Hakan Çalhanoğlu, che ha realizzato il terzo gol poco prima del recupero su calcio di rigore.

Proprio nel momento del terzo sigillo interista, lo stadio nerazzurro ha fatto partire e cantato ripetutamente un coro ironico all’indirizzo di Stefano Pioli, tecnico della Viola. Il coro celeberrimo, intonato dai tifosi interisti, è stato: «Pioli is on fire».

Questo episodio non è solo un semplice sfottò, ma è sintomo che lo Scudetto vinto da Pioli con il Milan, in un testa a testa serrato proprio contro l’Inter, sia ancora un «ricordo amaro» nella testa dei tifosi nerazzurri. La rivalità cittadina si riaccende in ogni occasione, e la sconfitta pesante della Fiorentina ha offerto l’opportunità perfetta per esprimere il rancore sportivo legato a quel titolo perso.