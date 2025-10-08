Pioli torna a San Siro e prepara la vendetta nei confronti del Milan: varianti tattiche e non solo, l’ex tecnico del Diavolo ha in serbo diverse sorprese

Pioli tornerà a San Siro dopo la sosta per affronterà il Milan di Massimiliano Allegri: l’ex tecnico prepara lo scherzetto al Diavolo

La ripresa del campionato vedrà il Milan affrontare subito una sfida insidiosa: la Fiorentina. Il match, in programma il 19 ottobre a San Siro, non sarà solo una partita di Serie A, ma anche il palcoscenico per un incrocio significativo con Stefano Pioli e un anniversario speciale per il tecnico viola ed ex Milan.

Come riporta Gazzetta.it, Stefano Pioli, ex allenatore del Milan sta vivendo un momento delicato. L’allenatore della Fiorentina si presenta a Milano con un record di zero vittorie.

Pioli E La Svolta Tattica Contro Il Milan ‘Stakanovista’

La Fiorentina è reduce da una statistica preoccupante: è la squadra che gioca meno minuti effettivi in Serie A (appena 48′ di media), in netto contrasto con il Milan di Massimiliano Allegri, la squadra più “stakanovista” con 57′ di gioco effettivo.

Per cercare di invertire la rotta e superare il Milan che ha fatto della continuità e dell’intensità i suoi punti di forza, Pioli sta meditando alcune varianti tattiche. La speranza è che queste modifiche possano sbloccare la squadra e aiutarla a capitalizzare le occasioni, un’esigenza che anche il Milan sta cercando di risolvere con il “caso” Rafael Leão e la ricerca di concretezza voluta da Allegri e dal DS Igli Tare.

Compleanno A San Siro: Il 60° Di Pioli

A rendere la sfida ancora più speciale è il giorno immediatamente successivo alla gara: il 20 ottobre scatterà il 60° compleanno di Stefano Pioli. Il tecnico viola vivrà quindi la notte della vigilia del suo importante compleanno sul campo di San Siro, l’impianto in cui ha vissuto momenti indimenticabili.