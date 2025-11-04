Pioli, contestazione dura della Curva Fiesole all’ex Milan: accuse di amore tradito e legato solo alla buonuscita – FOTO

Connect with us

Pioli, momento delicatissimo per l’ex tecnico del Milan dopo l’esonero odierno da parte della Fiorentina: dura contestazione della Curva Fiesole

L’ex allenatore del Milan, Stefano Pioli, è stato duramente contestato dalla Curva Fiesole, che ha messo in discussione l’amore da lui dichiarato in passato per la Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i tifosi viola non hanno risparmiato critiche all’ex tecnico, con striscioni dal tono inequivocabile. La Curva ha attaccato Pioli sui temi economici, esponendo lo striscione: «Pioli amor€ si… ma per la buonuscita!».

Un altro striscione ha espresso la delusione e il senso di tradimento dei tifosi: «Pioli non si giura finto amor€ traditore!». La contestazione evidenzia come l’addio di Pioli sia stato percepito come un fallimento non solo sportivo, ma anche affettivo con l’ambiente viola.

