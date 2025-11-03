Connect with us

Pioli, clima teso con la Fiorentina: retroscena sulle dimissioni, i Viola se le aspettavano per un motivo. La ricostruzione

pioli

Pioli, in casa Fiorentina il clima è teso: il club Viola si aspettava le dimissioni per poter rientrare nei parametri UEFA

La posizione di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, alla Fiorentina si complica ulteriormente. Dopo la sconfitta interna, Pioli ha «rifiutato la buonuscita» proposta dalla società.

L’oneroso contratto dell’allenatore – un triennale da 3 milioni di euro netti l’anno – sta complicando notevolmente i piani del club. Il Corriere Firenze sottolinea come i viola, in caso di dover pagare Pioli e un ulteriore ingaggio per il nuovo tecnico, «rischierebbero di non rientrare nei parametri UEFA».

Ecco perché, secondo le indiscrezioni, «il club si aspettava le dimissioni» di Pioli, una mossa che avrebbe alleggerito il bilancio e facilitato l’ingaggio del successore.

