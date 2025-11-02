Pioli, l'ex Milan appeso a un filo. Calamai svela: «La Fiorentina potrebbe esonerarlo oggi se...»

Pioli, l’ex Milan è appeso un filo. Luca Calamai, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro del tecnico della Fiorentina

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha analizzato la delicata situazione in casa Fiorentina. Oggi, l’allenatore Stefano Pioli (ex Milan) rischia il posto «se non batte il Lecce» in una sfida cruciale «in chiave salvezza».

A complicare il quadro, si registrano le dimissioni del direttore sportivo Pradè, il cui percorso era ormai concluso. Il presidente Commisso è già alla ricerca di un sostituto.

Calamai lancia l’idea Giuntoli per il ruolo di DS, un’ipotesi che «condivido a patto che la proprietà gli lasci carta bianca». L’ex dirigente della Juventus avrebbe una «voglia matta di rivincita» dopo l’esperienza torinese e sarebbe «da prendere al volo».